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Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев

Тюрденев: Узбекистан остается в центре внимания российской внешней политики

© Посольство РФ в Узбекистане
Политика
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Тема:
Узбекско-российские отношения (17)
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Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев в рамках приема по случаю дня дипломатического работника рассказал о перспективах двусторонних отношений

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Приоритетным направлением российской внешней политики остаются связи с Республикой Узбекистан, заявил сегодня на приеме по случаю Дня дипломатического работника посол РФ Владимир Тюрденев.

По его словам, республика является стратегическим партнером и союзником России.

"Сегодня наши страны переживают настоящий прорыв в двусторонних отношениях, чему способствуют как исторически сложившиеся традиции дружбы и взаимопомощи между нашими братскими народами, так и заметно активизировавшийся межгосударственный диалог на высшем уровне", — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул со ссылкой на лидеров двух стран, что российско-узбекское сотрудничество наполняется новым практическим содержанием, охватывая все больший спектр взаимодействия — от политики и экономики, до культуры, образования и туризма.

Кроме того, заявил Тюрденев, особое внимание традиционно уделяется поддержанию стабильности на пространстве СНГ, российское председательство в котором в 2017 году способствовало дальнейшему укреплению сотрудничества стран-участниц в экономической, правоохранительной, гуманитарной и других областях, а также в сфере внешнеполитической координации.

Пресс-конференция министра иностранных дел РФ С. Лаврова
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Лавров: мы приветствуем активность Узбекистана в СНГ и ШОС
"Мы продолжаем участвовать в развитии взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, где Россия председательствует в этом году, а также взаимодействовать со всеми заинтересованными государствами в рамках многосторонних организаций и форумов, включая ШОС, БРИКС, ОБСЕ и ОДКБ", — сказал посол.

Он также отметил, что в осуществлении внешней политики Россия всегда настаивает на необходимости уважать международное право, вести дела коллективно на основе баланса интересов и признания центральной роли ООН, а не за счет навязывания своей позиции другим.

"Продвигая объединительную повестку дня, Россия предлагает конструктивные варианты решения международных проблем и конфликтов. В этой работе мы опираемся на действующую Концепцию внешней политики Российской Федерации, ключевые принципы которой, доказав на практике свою востребованность и эффективность, остаются неизменными. Прежде всего, это — самостоятельность, прагматизм, открытость, предсказуемость, последовательное, но без конфронтации продвижение национальных интересов", — считает глава дипмиссии.

В заключение своей речи Тюрденев поздравил присутствующих дипломатов с профессиональным праздником и пожелал им успехов.

Тема:
Узбекско-российские отношения (17)
Теги:
БРИКС, ЕАЭС, ШОС, СНГ, Владимир Тюрденев, Узбекистан, Россия, Международная политика



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