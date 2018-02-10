Камилов обсудит в трех странах подготовку к конференции по Афганистану

Глава внешнеполитического ведомства обсудит в Иране, Индии и Пакистане подготовку к международной конференции по Афганистану, запланированной в марте в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в субботу отправится с визитами в Иран, Индию и Пакистан.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, глава внешнеполитического ведомства обсудит подготовку к международной конференции по Афганистану, запланированной в марте в Ташкенте.

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В ходе встреч и переговоров с руководителями МИД Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом, Индии — Сушмой Сварадж, Пакистана — Хаваджей Мухаммадом Асифом планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по региональной проблематике.

"Стороны также предполагают обсудить ход подготовки к предстоящей в Ташкенте международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", — говорится в сообщении.

Ранее глава узбекского МИД Абдулазиз Камилов на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Узбекистан и Афганистан выступили с предложением провести в марте международную министерскую конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане в Ташкенте. Ряд стран, в том числе РФ, поддержали инициативу.