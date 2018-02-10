Узбекистан начал восстанавливать ведущую в Таджикистан железную дорогу

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Узбекская сторона начала восстанавливать железную дорогу, ведущую в Таджикистан.
Однако работы по их восстановлению планируется завершить в ближайшее время, и поезда по этой дороге начнут курсировать уже до первой декады марта, указывает агентство ТаджикТА.
Напомним, на этот период намечен государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.
Напомним, ранее появилась информация, что представители Таджикистана и Узбекистана обсуждают возможность открытия железнодорожного сообщения через Узбекистан в Россию. Речь идет о железной дороге по маршруту Душанбе-Пахтаабад-Бойсун-Карши-Тошгузар в обход Туркменистана.