Узбекско-афганская комиссия по безопасности провела первое заседание

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В столице Узбекистана накануне, 10 февраля, состоялось первое заседание узбекско-афганской совместной комиссии по вопросам безопасности, сообщает РИА Новости.
В состав комиссии вошли представители аппарата Советов безопасности, силовых и правоохранительных органов двух стран.
Стороны рассмотрели состояние и перспективы сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, вопросы противодействия торговле оружием и незаконному обороту наркотиков, легализации преступных доходов и другим формам транснациональной организованной преступности.
"На заседании была подтверждена тесная взаимосвязь вопросов мира, устойчивого развития и безопасности в обеспечении долгосрочной стабильности в Афганистане и Центральной Азии", — говорится в сообщении.
Ранее глава узбекского МИД Абдулазиз Камилов на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Узбекистан и Афганистан выступили с предложением провести международную министерскую конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане в Ташкенте в марте. Ряд стран, в том числе РФ, поддержали инициативу.
В декабре 2017 года в ходе визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан правительства двух стран подписали протокол о создании узбекско-афганской совместной комиссии по вопросам безопасности.