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Города Мира. Ташкент

Узбекско-афганская комиссия по безопасности провела первое заседание

© Sputnik/ Валерий Мельников
Политика
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Стороны обсудили оказание поддержки Афганистану путем расширения регионального сотрудничества

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В столице Узбекистана накануне, 10 февраля, состоялось первое заседание узбекско-афганской совместной комиссии по вопросам безопасности, сообщает РИА Новости.

В состав комиссии вошли представители аппарата Советов безопасности, силовых и правоохранительных органов двух стран.

Стороны рассмотрели состояние и перспективы сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, вопросы противодействия торговле оружием и незаконному обороту наркотиков, легализации преступных доходов и другим формам транснациональной организованной преступности.

"На заседании была подтверждена тесная взаимосвязь вопросов мира, устойчивого развития и безопасности в обеспечении долгосрочной стабильности в Афганистане и Центральной Азии", — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
AFP PHOTO
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В этой связи была подчеркнута важность оказания поддержки Афганистану путем расширения регионального сотрудничества и более эффективного использования политико-дипломатических инструментов решения афганской проблемы с целью создания в Центральной Азии зоны мира, сотрудничества и процветания.

Ранее глава узбекского МИД Абдулазиз Камилов на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Узбекистан и Афганистан выступили с предложением провести международную министерскую конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане в Ташкенте в марте. Ряд стран, в том числе РФ, поддержали инициативу.

В декабре 2017 года в ходе визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан правительства двух стран подписали протокол о создании узбекско-афганской совместной комиссии по вопросам безопасности.




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