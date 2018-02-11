Узбекско-афганская комиссия по безопасности провела первое заседание

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В столице Узбекистана накануне, 10 февраля, состоялось первое заседание узбекско-афганской совместной комиссии по вопросам безопасности, сообщает РИА Новости.

В состав комиссии вошли представители аппарата Советов безопасности, силовых и правоохранительных органов двух стран.

Стороны рассмотрели состояние и перспективы сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, вопросы противодействия торговле оружием и незаконному обороту наркотиков, легализации преступных доходов и другим формам транснациональной организованной преступности.

"На заседании была подтверждена тесная взаимосвязь вопросов мира, устойчивого развития и безопасности в обеспечении долгосрочной стабильности в Афганистане и Центральной Азии", — говорится в сообщении.

AFP PHOTO Камилов обсудит в трех странах подготовку к конференции по Афганистану

В этой связи была подчеркнута важность оказания поддержки Афганистану путем расширения регионального сотрудничества и более эффективного использования политико-дипломатических инструментов решения афганской проблемы с целью создания в Центральной Азии зоны мира, сотрудничества и процветания.

Ранее глава узбекского МИД Абдулазиз Камилов на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Узбекистан и Афганистан выступили с предложением провести международную министерскую конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане в Ташкенте в марте. Ряд стран, в том числе РФ, поддержали инициативу.

В декабре 2017 года в ходе визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан правительства двух стран подписали протокол о создании узбекско-афганской совместной комиссии по вопросам безопасности.