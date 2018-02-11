Камилов обсудил с главой Ирана ситуацию в Афганистане

Глава МИД Узбекистана обсудит подготовку к международной конференции по Афганистану, запланированной в марте в Ташкенте, с главами Индии и Пакистана

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Накануне, 10 февраля, делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Тегеране переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, министр поблагодарил президента Ирана за встречу и возможность обсудить актуальные вопросы узбекско-иранского диалога и передал теплые пожелания главы Узбекистана Шавката Мирзиёева Хасану Рухани и иранскому народу.

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В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений в контексте реализаций договорённостей, достигнутых на встрече президентов Узбекистана и Ирана 10 сентября 2017 года в Астане.

В сообщении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что во время встречи состоялся обмен мнениями по ряду региональных проблем, в том числе по ситуации в Афганистане.

Стороны отметили важность совместных международных усилий для начала процесса политического урегулирования афганского кризиса.

Руководитель Ирана поддержал инициативу Узбекистана по проведению международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

На встрече также обсуждены другие политические и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес.