КПП "Андархон" на узбекско-таджикской границе возобновил свою работу

Для физических лиц контрольно-пропускной пункт работает в упрощенном режиме

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Пункт пропуска "Андархон" на узбекско-таджикской границе вновь открыт.

Как сообщает телеканал Uzbekistan24, для физических лиц он работает в упрощенном режиме.

КПП "Андархон-Патар" в Бешарыкском районе Ферганской области открылся 10 февраля.

"Это стало одним из практических шагов по реализации договоренностей между соседними странами на межправительственном уровне", — подчеркивает телеканал.

Ранее между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали разногласия.

© sputnik Амир Исаев Добро пожаловать, или Что даст Ташкенту и Душанбе отмена виз

Однако новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, в спорных вопросах с Таджикистаном.

Так, стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, возобновилось авиасообщение между столицами, стороны обсуждают возможность отмены визового режима.

На первый квартал 2018 года запланировал государственный визит главы Узбекистана в Душанбе.