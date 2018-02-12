КПП "Андархон" на узбекско-таджикской границе возобновил свою работу

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Пункт пропуска "Андархон" на узбекско-таджикской границе вновь открыт.
Как сообщает телеканал Uzbekistan24, для физических лиц он работает в упрощенном режиме.
КПП "Андархон-Патар" в Бешарыкском районе Ферганской области открылся 10 февраля.
"Это стало одним из практических шагов по реализации договоренностей между соседними странами на межправительственном уровне", — подчеркивает телеканал.
Ранее между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали разногласия.
Так, стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, возобновилось авиасообщение между столицами, стороны обсуждают возможность отмены визового режима.
На первый квартал 2018 года запланировал государственный визит главы Узбекистана в Душанбе.