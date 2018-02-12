Чем Душанбе намерен удивить Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В таджикской столице полным ходом идет подготовка к первому государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который запланирован на начало весны.
Как сообщает ТаджикТА со ссылкой на источник в Министерстве культуры республики, прибытие главы государства, а также встречу президентов мастера искусств Таджикистана и Узбекистана отметят совместным приветственным концертом.
Указывается, что совместный концерт мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана будет называться "Вечер дружбы". В нем примут участие известные певцы, музыканты и танцоры.
Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что планирует посетить Душанбе.
Выступая перед депутатами кенгаша Ташкентской области, он объявил, что республика будет налаживать добрососедские отношения с Таджикистаном.
Для подготовки этого визита Таджикистан посетил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.