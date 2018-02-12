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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Чем Душанбе намерен удивить Шавката Мирзиёева

© Пресс-служба президента Таджикистана
Политика
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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (14)
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Совместный концерт мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана будет называться "Вечер дружбы"

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В таджикской столице полным ходом идет подготовка к первому государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который запланирован на начало весны.

Как сообщает ТаджикТА со ссылкой на источник в Министерстве культуры республики, прибытие главы государства, а также встречу президентов мастера искусств Таджикистана и Узбекистана отметят совместным приветственным концертом.

Указывается, что совместный концерт мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана будет называться "Вечер дружбы". В нем примут участие известные певцы, музыканты и танцоры.

КПП на границе Узбекистана
© Flickr/ upyernoz
КПП "Андархон" на узбекско-таджикской границе возобновил свою работу
Среди зрителей будут члены официальной делегации Узбекистана, правительства и парламента Таджикистана, представители дипломатического корпуса.

Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что планирует посетить Душанбе.

Выступая перед депутатами кенгаша Ташкентской области, он объявил, что республика будет налаживать добрососедские отношения с Таджикистаном.

Для подготовки этого визита Таджикистан посетил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (14)

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан, Политика



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