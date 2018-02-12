Узбекистан в ближайшее время посетит президент Южной Кореи

О визите на высшем уровне заявил посол Республики Корея в Узбекистане Квон Ён У на открытии узбекско-корейского бизнес-форума в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Узбекистан в ближайшее время посетит с государственным визитом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом в понедельник заявил посол Республики Корея в Узбекистане Квон Ён У на открытии узбекско-корейского бизнес-форума в Ташкенте.

"После установления дипотношений в 1992 году между Кореей и Узбекистаном на базе взаимодоверия сложились такие отношения, которым могут позавидовать все страны мирового сообщества. Мы стали очень близкими друзьями", — отметил дипломат.

По его словам, состоявшийся в ноябре прошлого года визит президента Мирзиёева в Южную Корею создал прочную базу для тесного сотрудничества и вывел двусторонние отношения на более высокий уровень развития. Как подчеркнул посол, благодаря этому визиту были подписаны контракты больше чем на 10 миллиардов долларов и достигнуты договоренности о сотрудничестве в таких сферах, как энергетика и ресурсы, торговля, инвестиции, финансы.

"Таким образом мы расширяем рамки нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Между главами наших стран сложилась крепкая дружба и доверие… Думаю, что в ближайшем будущем и президент Мун Чжэ Ин также посетит Узбекистан", — сказал глава южнокорейской дипмиссии.

По его мнению, именно сейчас настало самое время основательно реализовывать сотрудничество представителей корейских корпораций с Узбекистаном. В завершение своего выступления посол выразил надежду, что в рамках проходящего бизнес-диалога стороны достигнут немалых практических результатов.

Отметим, что сегодня в столице открылся узбекско-корейский бизнес-форум, в котором принимают участие около 60 иностранных гостей. Корейскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Ким Донг Ён.