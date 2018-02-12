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Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находящийся в г.Дели с рабочим визитом, провел встречу с министром иностранных дел Республики Индия Сушмой Сварадж

Камилов обсудил с главой МИД Индии предстоящую конференцию по Афганистану

© МИД Узбекистана
Политика
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Помимо вопросов о предстоящей конференции по Афганистану, стороны обсудили поддержку контактов среди предпринимателей двух стран

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с индийской коллегой Сушмой Сварадж во время визита в Дели.

Стороны договорились о взаимной поддержке контактов между узбекскими и индийскими предпринимателями, представляющими ведущие фирмы и компании, пишет пресс-служба МИД Узбекистана.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
AFP PHOTO
Камилов обсудит в трех странах подготовку к конференции по Афганистану
Также Абдулазиз Камилов рассказал о ходе подготовки в Ташкенте к предстоящей международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". Сушма Сварадж полностью поддержала идею проведения конференции в Ташкенте.

Ранее пресс-служба сообщала об аналогичных встречах с руководителями МИД Ирана и Пакистана.

Теги:
Конференция, МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, Афганистан, Индия, Узбекистан



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