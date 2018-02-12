Камилов обсудил с главой МИД Индии предстоящую конференцию по Афганистану

Помимо вопросов о предстоящей конференции по Афганистану, стороны обсудили поддержку контактов среди предпринимателей двух стран

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с индийской коллегой Сушмой Сварадж во время визита в Дели.

Стороны договорились о взаимной поддержке контактов между узбекскими и индийскими предпринимателями, представляющими ведущие фирмы и компании, пишет пресс-служба МИД Узбекистана.

AFP PHOTO Камилов обсудит в трех странах подготовку к конференции по Афганистану

Также Абдулазиз Камилов рассказал о ходе подготовки в Ташкенте к предстоящей международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". Сушма Сварадж полностью поддержала идею проведения конференции в Ташкенте.

Ранее пресс-служба сообщала об аналогичных встречах с руководителями МИД Ирана и Пакистана.