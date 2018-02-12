Камилов обсудил с главой МИД Индии предстоящую конференцию по Афганистану

Также Абдулазиз Камилов рассказал о ходе подготовки в Ташкенте к предстоящей международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". Сушма Сварадж полностью поддержала идею проведения конференции в Ташкенте.
Ранее пресс-служба сообщала об аналогичных встречах с руководителями МИД Ирана и Пакистана.
Административный арест до 15 суток грозит водителю автомобиля Daewoo Nexia, проехавшему на красный свет и спрятавшемуся от сотрудников патрульно-постовой службы в Ташкенте под стоявший рядом пассажирский автобус