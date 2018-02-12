Посол Узбекистана будет курировать три сферы сотрудничества с Россией

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов будет курировать двусторонние связи в трех сферах экономики: привлечении иностранных инвестиций, повышении экспорта узбекских товаров, а также в сфере туризма. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан заявил сам глава диппломатической миссии.
Он также добавил, что согласно поручению президента, каждый посол поддерживает контакты с отдельными регионами страны для более детальной работы на местах и активизации региональных контактов.
"Я со своей стороны курирую Ташкентскую и Джизакскую области, ежедневно созваниваюсь с хокимами этих регионов или с их заместителями, расспрашиваю о ситуации в регионе, спрашиваю, какая нужна поддержка с моей стороны, какие контакты с российскими регионами и так далее. Что касается отраслей, то наше посольство отвечает за повышение экспорта узбекских товаров, инвестиционные проекты и туризм", — пояснил Бахром Ашрафханов.
На одной из недавних встреч с представителями МИД и дипломатических ведомств в Ташкенте президент Узбекистана поручил активизировать работу зарубежных представительств, а послам более тесно взаимодействовать с регионами Узбекистана для точечной работы в конкретных отраслях экономики.