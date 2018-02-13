Посол России в США: мы с дипломатами из стран СНГ прошли общую школу

Сотрудников Министерства иностранных дел России с коллегами из стран СНГ связывают общие страницы дипломатической истории, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Дипломатов России и стран СНГ связывают общая история и традиции, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая по случаю Дня дипломатического работника.

"Я рад, что к нам присоединились наши коллеги из посольств стран СНГ — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Нас связывают общие страницы дипломатической истории. Мы прошли одну школу. И сейчас работаем сообща", — цитирует Антонова РИА Новости.

Он добавил, что одной из первостепенных задач российского дипломатического корпуса должно стать преодоление негативных тенденций в отношениях с США.

"Важно выводить американских партнеров на восприятие объективной необходимости оздоровления двустороннего диалога. Российско-американское взаимодействие по-прежнему оказывается решающим фактором, воздействующим на ключевые глобальные процессы. Только вместе мы сможем справиться с такой чумой, поразившей человечество, как терроризм. Объединившись, укрепить основы стратегической стабильности, урегулировать региональные конфликты", — отметил посол.

День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля.