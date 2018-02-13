Соседи становятся ближе: на узбекско-таджикской границе открылся еще один КПП

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. На границе Узбекистана и Таджикистана начал работу еще один КПП, сообщает таджикское телеграфное агентство ТаджикТА.

Пункт пропуска "Куштегирмон" открылся в Спитаменском районе Согдийской области Таджикистана.

Таким образом, в настоящее время на границе открыты четыре пункта пропуска с международным статусом: "Дусти" в городе Турсунзаде, "Фотехобод" в Матчинском районе, "Патар" в городе Канибадам и "Куштегирмон" в Спитаменском районе.

Кроме того, сегодня функционируют два пункта пропуска для железнодорожного транспорта, расположенные в направлениях городов Турсунзаде и Канибадам.

Отметим, что ранее между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали разногласия.

Однако новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, в спорных вопросах с Таджикистаном.

© sputnik Амир Исаев Добро пожаловать, или Что даст Ташкенту и Душанбе отмена виз

Так, стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, возобновилось авиасообщение между столицами, стороны обсуждают возможность отмены визового режима.

На первый квартал 2018 года запланирован государственный визит главы Узбекистана в Душанбе.