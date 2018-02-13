Соседи становятся ближе: на узбекско-таджикской границе открылся еще один КПП

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. На границе Узбекистана и Таджикистана начал работу еще один КПП, сообщает таджикское телеграфное агентство ТаджикТА.
Пункт пропуска "Куштегирмон" открылся в Спитаменском районе Согдийской области Таджикистана.
Кроме того, сегодня функционируют два пункта пропуска для железнодорожного транспорта, расположенные в направлениях городов Турсунзаде и Канибадам.
Отметим, что ранее между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали разногласия.
Однако новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, в спорных вопросах с Таджикистаном.
На первый квартал 2018 года запланирован государственный визит главы Узбекистана в Душанбе.