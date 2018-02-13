18:32 13 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Узбекский пограничник

Соседи становятся ближе: на узбекско-таджикской границе открылся еще один КПП

AP Photo / Anvar Ilyasov
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекско-таджикские отношения (15)
84 0 0

Пункт пропуска "Куштегирмон" открылся в Спитаменском районе Согдийской области Таджикистана

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. На границе Узбекистана и Таджикистана начал работу еще один КПП, сообщает таджикское телеграфное агентство ТаджикТА.

Пункт пропуска "Куштегирмон" открылся в Спитаменском районе Согдийской области Таджикистана.

КПП на границе Узбекистана
© Flickr/ upyernoz
КПП "Андархон" на узбекско-таджикской границе возобновил свою работу
Таким образом, в настоящее время на границе открыты четыре пункта пропуска с международным статусом: "Дусти" в городе Турсунзаде, "Фотехобод" в Матчинском районе, "Патар" в городе Канибадам и "Куштегирмон" в Спитаменском районе.

Кроме того, сегодня функционируют два пункта пропуска для железнодорожного транспорта, расположенные в направлениях городов Турсунзаде и Канибадам.

Отметим, что ранее между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали разногласия.

Однако новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, в спорных вопросах с Таджикистаном.

Концерт на открытие дней культуры Таджикистана в Узбекистане
© sputnik Амир Исаев
Добро пожаловать, или Что даст Ташкенту и Душанбе отмена виз
Так, стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, возобновилось авиасообщение между столицами, стороны обсуждают возможность отмены визового режима.

На первый квартал 2018 года запланирован государственный визит главы Узбекистана в Душанбе.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (15)

По теме

Узбекистан начал восстанавливать ведущую в Таджикистан железную дорогу
Топографы Узбекистана и Таджикистана описали 4 спорных участка границы
Теги:
Таджикистан, Узбекистан, Политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автобус на остановке
    Проезд на миллион

    Пассажирка автобуса в Астане, предъявившая поддельный пенсионный проездной билет, может заплатить штраф в почти пять миллионов тенге, а это порядка 15 тысяч долларов.

  • Работа за компьютером. Архивное фото
    За коммент ответишь!

    Депутат парламента Кыргызстана предлагает штрафовать пользователей социальных сетей на 20 тысяч сомов (около 300 долларов) за необоснованную критику.

  • Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, архивное фото
    Недолет

    Рейс авиакомпании "Уральских авиалиний", который должен был прибыть в Екатеринбург сегодня рано утром, задержан в столице Таджикистана на 15 часов.

  • Чайный куст, фото из архива
    Доза чайная

    Азербайджан намерен увеличить сбор чая более чем в десять раз - за счет чего нарастить экспортный потенциал, когда ждать засилья азербайджанского чая на рынке?

  • Мемориальный комплекс Хатынь открывали дважды
    "Хатынь" в камне

    Как создавался мемориальный комплекс "Хатынь" в память сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

  • Беслан Агрба
    Активная диаспора

    Активно сотрудничать с разными диаспорами в рамках "Абхазо-абазинского Конгресса" готов глава "Московской Абхазской диаспоры" Беслан Агрба.

  • Продукция завода медицинских препаратов
    Смертельное "оружие"

    Как разработка армянских ученых становится смертельным оружием против раковых клеток, позволяя бороться с ними в четыре раза эффективнее.

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    "Шпротный" ответ

    Премьер-министр Латвии призвал не боятся российских контрсанкций в ответ на принятие аналога "акта Магнитского" и привел в пример производителей шпрот.

  • Дикий кабан в лесу, архивное фото
    Свинопад

    Туши мертвых животных были найдены случайными прохожими в заброшенном торфянике Дучяй; глава Государственной ветеринарной и продовольственной службы подтвердил причину смерти от АЧС

  • Телевидение
    Присмотр за просмотром

    Глава Координационного совета по теле- и радиовещанию Молдовы рассказал о том, как будут следить за соблюдением закона, запрещающего российские телепередачи.

  • Агент секретной службы.
    Низкий сорт

    Эстонские журналисты, ведущие еженедельной воскресной аналитической передачи, раскритиковали доклад местной разведки, посвященный России.

  • Мурат Гассиев
    Бой с интересом

    Чемпион мира по боксу Мурат Гассиев рассказал о предстоящем поединке с Александром Усиком в финале Всемирной боксерской суперсерии.

  • Автобус на остановке
    Проезд на миллион

    Пассажирка автобуса в Астане, предъявившая поддельный пенсионный проездной билет, может заплатить штраф в почти пять миллионов тенге, а это порядка 15 тысяч долларов.

  • Работа за компьютером. Архивное фото
    За коммент ответишь!

    Депутат парламента Кыргызстана предлагает штрафовать пользователей социальных сетей на 20 тысяч сомов (около 300 долларов) за необоснованную критику.

  • Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, архивное фото
    Недолет

    Рейс авиакомпании "Уральских авиалиний", который должен был прибыть в Екатеринбург сегодня рано утром, задержан в столице Таджикистана на 15 часов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

На месте крушения самолета Ан-148 в Московской области
Последний полет: что происходит на месте падения Ан-148
Битва апельсинов в Италии
Цитрусовый бой: тысячи итальянцев устроили битву апельсинов
Узбекистан на пути в ВТО
Узбекистан на пути в ВТО

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054