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Глава таможенного комитета Узбекистана лишился должности

Spuntik / Владимир Федоренко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (150)
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Источник Sputnik подтвердил, что на место Муиджона Тохирий назначен Муроджон Азимов, ранее занимавший пост заместителя генпрокурора

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Председатель Государственного таможенного комитета Узбекистана Муиджон Тохирий снят с должности главы таможенного комитета Узбекистана, сообщил источник Sputnik в комитете.

На его место назначен заместитель генпрокурора Узбекистана Муроджон Азимов.

Напомним, в конце января президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны, из которого следовало, что работу руководителей органов таможни в ближайшее время подвергнут ревизии. Президент также строго предупредил их о персональной ответственности.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (150)
Теги:
Государственный таможенный комитет, Отставки и назначения



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