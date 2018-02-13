Глава таможенного комитета Узбекистана лишился должности

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Председатель Государственного таможенного комитета Узбекистана Муиджон Тохирий снят с должности главы таможенного комитета Узбекистана, сообщил источник Sputnik в комитете.

На его место назначен заместитель генпрокурора Узбекистана Муроджон Азимов.

Напомним, в конце января президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны, из которого следовало, что работу руководителей органов таможни в ближайшее время подвергнут ревизии. Президент также строго предупредил их о персональной ответственности.