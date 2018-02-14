Шавкат Мирзиёев соболезнует королеве Дании в связи с кончиной супруга

Принц Хенрик скончался на 84-м году жизни, семья находилась рядом с ним

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования и слова сочувствия королеве Дании Маргрете II в связи с кончиной ее супруга принца Хенрика, сообщила пресс-служба главы республики.



Принц Хенрик скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте Королевского дворца.

"Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне во вторник, 13 февраля, в 23:18 (01:18 мск) во дворце Фреденсборг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что семья находилась рядом с ним.

Принц был на пенсии с 2016 года. В начале августа 2017 года он официально признался, что не желает быть похороненным рядом со своей супругой в соборе Роскилле, как планировалось ранее. Принц всегда был недоволен своим титулом, который ставил его в неравное положение с супругой.

Королева Дании Маргрете II и принц Хенрик были женаты с 1967 года, у супругов двое сыновей — Фредрик (1968) и Йоаким (1969), а также восемь внуков в возрасте от 5 до 18 лет.