Омбудсмен привлек к ответственности 24 сотрудников органов внутренних дел

В 2017 году в офис омбудсмена поступило 9 тысяч 74 обращения, из них в ходе личного приема и личного выездного почти 2 тысячи обращений. По результатам рассмотрения компетентными органами возбуждено 25 уголовных, 27 административных и 44 дисциплинарных производства, привлечено к ответственности 24 сотрудника органов внутренних дел, 35 работников социальной и других сфер, отменено 24 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, внесено 10 протестов и исков в суды, трудоустроено и восстановлено на работе 34 гражданина.
Кроме того, 53 семьям оказана различная материальная помощь, медицинская — 39 гражданам, взыскано в доход государства 2 319 миллионов сумов, в пользу обращающихся — 263 миллиона сумов, выданы кредиты для развития бизнеса на общую сумму 133 миллиона сумов.
Сейчас Олег Терновой учится на последнем курсе театрального института и параллельно играет несколько ролей в Академическом русском драматическом театре Узбекистана, а до этого работал обычным фельдшером скорой помощи