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Узбекские милиционеры

Омбудсмен привлек к ответственности 24 сотрудников органов внутренних дел

AP Photo / Mikhail Metzel
Политика
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На заседании принят во втором чтении законопроект "О прокуратуре", а также заслушан доклад уполномоченного по правам человека об итогах работы

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты заслушали отчет уполномоченного по правам человека об итогах работы за 2017 год.

Также был принят законопроект "О прокуратуре" во втором чтении. Закон направлен в верхнюю палату парламента для дальнейшего одобрения, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

После депутаты заслушали информацию уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистанпо правам человека (омбудсмена) У.Н. Мухаммадиева.

сессия ОБСЕ
© Sputnik/ Владимир Федоренко
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В 2017 году в офис омбудсмена поступило 9 тысяч 74 обращения, из них в ходе личного приема и личного выездного почти 2 тысячи обращений. По результатам рассмотрения компетентными органами возбуждено 25 уголовных, 27 административных и 44 дисциплинарных производства, привлечено к ответственности 24 сотрудника органов внутренних дел, 35 работников социальной и других сфер, отменено 24 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, внесено 10 протестов и исков в суды, трудоустроено и восстановлено на работе 34 гражданина.

Кроме того, 53 семьям оказана различная материальная помощь, медицинская — 39 гражданам, взыскано в доход государства 2 319 миллионов сумов, в пользу обращающихся — 263 миллиона сумов, выданы кредиты для развития бизнеса на общую сумму 133 миллиона сумов.

Теги:
итоги, омбудсмен, МИД Узбекистана, Узбекистан



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