Как прошла встреча главы МИД Казахстана и посла Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Двустороннее взаимодействие Казахстана и Узбекистана благодаря переговорам глав двух государств Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева вышло на новый уровень.
Такая оценка была дана в ходе встречи главы казахстанского МИД Кайрата Абдрахманова с послом Узбекистана Икромом Назаровым в связи с завершением его дипломатической миссии.
"В результате плодотворных переговоров и встреч президентов Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева взаимодействие между двумя государствами вышло на качественно новый уровень", — подчеркивается в пресс-релизе МИД Казахстана.
Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в сфере торговли и инвестиций. За 11 месяцев прошлого года торговый оборот между двумя странами вырос почти на 30% и составил 1,8 миллиарда долларов.
"Кайрат Абдрахманов поблагодарил посла Икрома Назарова за активную работу в качестве представителя братского Узбекистана и пожелал дальнейших успехов", — говорится в пресс-релизе.