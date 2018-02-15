Как прошла встреча главы МИД Казахстана и посла Узбекистана

Стороны подвели итоги работы за 11 месяцев прошлого года и отметили, что торговый оборот между двумя странами вырос почти на 30%

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Двустороннее взаимодействие Казахстана и Узбекистана благодаря переговорам глав двух государств Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева вышло на новый уровень.

Такая оценка была дана в ходе встречи главы казахстанского МИД Кайрата Абдрахманова с послом Узбекистана Икромом Назаровым в связи с завершением его дипломатической миссии.

"В результате плодотворных переговоров и встреч президентов Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева взаимодействие между двумя государствами вышло на качественно новый уровень", — подчеркивается в пресс-релизе МИД Казахстана.

Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в сфере торговли и инвестиций. За 11 месяцев прошлого года торговый оборот между двумя странами вырос почти на 30% и составил 1,8 миллиарда долларов.

В пресс-релизе отмечается, что положительный результат принесла совместная работа по реализации соглашений в области транспорта. На сегодняшний день скоростной поезд "Тулпар-Тальго" курсирует между Алматы и Ташкентом. Прямое автобусное сообщение между Шымкентом (административный центр Южно-Казахстанской области) и Ташкентом создает условия для перемещения и стимулирования деловой активности граждан. Авиакомпании "Эйр Астана" и "Узбекские авиалинии" увеличили количество рейсов Астана — Ташкент — Астана, а также Алматы — Ташкент — Алматы.

"Кайрат Абдрахманов поблагодарил посла Икрома Назарова за активную работу в качестве представителя братского Узбекистана и пожелал дальнейших успехов", — говорится в пресс-релизе.