Мирзиёев и Жээнбеков обсудили реализацию достигнутых договоренностей

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков в четверг в телефонном разговоре обсудили ход реализации достигнутых за последний год договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
По данным пресс-службы, в начале беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.
Президенты также отметили, что двусторонние отношения достигли уровня стратегического партнерства. В частности, в 2017 году был подписан договор об узбекско-кыргызской границе.
В последнее десятилетие отношения между Бишкеком и Ташкентом переживали не лучший период. Причиной разногласий стали территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, которая остается неделимитированной после распада СССР. В начале 2016 года Узбекистан и Кыргызстан несколько месяцев держали закрытыми все пункты пропуска на совместной госгранице. В прошлом году был достигнут прорыв в кыргызско-узбекских отношениях — стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу.