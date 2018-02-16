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Визит президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан

Мирзиёев и Жээнбеков обсудили реализацию достигнутых договоренностей

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Президенты отметили, что двусторонние отношения достигли уровня стратегического партнерства, в частности, в 2017 году был подписан договор об узбекско-кыргызской границе

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков в четверг в телефонном разговоре обсудили ход реализации достигнутых за последний год договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

По данным пресс-службы, в начале беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.

Самолет
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"В ходе разговора главы государств подчеркнули необходимость своевременной практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне", — говорится в сообщении.

Президенты также отметили, что двусторонние отношения достигли уровня стратегического партнерства. В частности, в 2017 году был подписан договор об узбекско-кыргызской границе.

В последнее десятилетие отношения между Бишкеком и Ташкентом переживали не лучший период. Причиной разногласий стали территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, которая остается неделимитированной после распада СССР. В начале 2016 года Узбекистан и Кыргызстан несколько месяцев держали закрытыми все пункты пропуска на совместной госгранице. В прошлом году был достигнут прорыв в кыргызско-узбекских отношениях — стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу.

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Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Узбекистан



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