Кто станет новым послом Узбекистана в Таджикистане

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Бывший вице-премьер Узбекистана Эргаш Шоисматов станет новым послом Ташкента в Душанбе.Sputnik Таджикистан.
Новый посол Узбекистана приступит к выполнению своей миссии в Душанбе до намеченного на первую декаду марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.
Он сменит на посту главы дипломатической миссии Узбекистана в Таджикистане Шокосыма Шоисламова, который занимал пост посла в течение последних 14 лет. Шоисламов получил новое назначение, он будет работать в аппарате президента Узбекистана в сфере внешней политики. Эргаш Шоисматов родился в 1951 году.
Окончил Ташкентский политехнический институт. Министр энергетики и электрификации Республики Узбекистан с 1996 года до февраля 2001 года. В 2001-2006 годах — председатель правления государственно-акционерной компании "Узбекэнерго", член Электроэнергетического совета СНГ.
С апреля 2006 по 13 июля 2010-го — заместитель премьер-министра, курирующий машиностроение, черную и цветную металлургию, нефтегазовый сектор, геологию, электроэнергетику, производство химической продукции, а также стандартизацию и метрологию государственных и мобилизационных резервов.
С февраля 2014 года был председателем Республиканского совета профсоюза работников энергетики. С декабря 2016 года занимал должность председателя правления компании Uztransgaz. Награжден орденом "Мехнат шухрати" (Трудовая слава).
Встреча проходила по случаю завершения дипломатической миссии посла Шокасыма Шоисламова в Таджикистане.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних таджикско-узбекских отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Глава внешнеполитического ведомства республики поблагодарил посла Шокасыма Шоисламова за его долголетнюю профессиональную деятельность и вклад в укрепление отношений между Таджикистаном и Узбекистаном.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на необходимость оптимизации МИД страны и активизации внешнеэкономических связей министерства.