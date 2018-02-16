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Город Душанбе, архивное фото

Кто станет новым послом Узбекистана в Таджикистане

© Sputnik / Амир Исаев
Политика
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Новый посол приступит к выполнению своей миссии до намеченного на первую декаду марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Бывший вице-премьер Узбекистана Эргаш Шоисматов станет новым послом Ташкента в Душанбе.

Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов
Sputnik
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По словам источника, вопрос назначения нового посла между официальными властями двух стран уже согласован, пишет Sputnik Таджикистан.

Новый посол Узбекистана приступит к выполнению своей миссии в Душанбе до намеченного на первую декаду марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

Он сменит на посту главы дипломатической миссии Узбекистана в Таджикистане Шокосыма Шоисламова, который занимал пост посла в течение последних 14 лет. Шоисламов получил новое назначение, он будет работать в аппарате президента Узбекистана в сфере внешней политики. Эргаш Шоисматов родился в 1951 году.

Окончил Ташкентский политехнический институт. Министр энергетики и электрификации Республики Узбекистан с 1996 года до февраля 2001 года. В 2001-2006 годах — председатель правления государственно-акционерной компании "Узбекэнерго", член Электроэнергетического совета СНГ.

С апреля 2006 по 13 июля 2010-го — заместитель премьер-министра, курирующий машиностроение, черную и цветную металлургию, нефтегазовый сектор, геологию, электроэнергетику, производство химической продукции, а также стандартизацию и метрологию государственных и мобилизационных резервов.

С февраля 2014 года был председателем Республиканского совета профсоюза работников энергетики. С декабря 2016 года занимал должность председателя правления компании Uztransgaz. Награжден орденом "Мехнат шухрати" (Трудовая слава).

Узбекский пограничник
AP Photo / Anvar Ilyasov
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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Таджикистане Шокасымом Шоисламовым.

Встреча проходила по случаю завершения дипломатической миссии посла Шокасыма Шоисламова в Таджикистане.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних таджикско-узбекских отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Глава внешнеполитического ведомства республики поблагодарил посла Шокасыма Шоисламова за его долголетнюю профессиональную деятельность и вклад в укрепление отношений между Таджикистаном и Узбекистаном.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на необходимость оптимизации МИД страны и активизации внешнеэкономических связей министерства.

Теги:
Посол, Таджикистан, Узбекистан



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