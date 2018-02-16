Ташкент и Душанбе обсудили прохождение линии госграницы

В ходе переговоров, состоявшихся в преддверии таджикско-узбекской встречи на высшем уровне, стороны продолжили определение прохождения линии государственной границы на ее оставшихся участках

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан обсудили вопросы делимитации и демаркации государственной границы, сообщает Sputnik Таджикистан.

"С 7 по 16 февраля в городе Джизаке Узбекистана прошла встреча рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации таджикско-узбекской государственной границы", — говорится в сообщении.

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В ходе переговоров, состоявшихся в преддверии таджикско-узбекской встречи на высшем уровне, стороны продолжили определение прохождения линии государственной границы на ее оставшихся участках.По итогам переговоров был подписан протокол.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километра. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы до сих пор остается неделимитированной.

В течение почти 25 лет между странами регулярно возникали разногласия. Душанбе нередко обвинял соседнюю республику в блокировании железных и автодорог. В свою очередь Ташкент выступал против строительства в Таджикистане Рогунской ГЭС, которая, по мнению властей Узбекистана, является угрозой всему аграрному сектору региона.