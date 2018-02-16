Размеры госпошлин за нотариальные услуги пересмотрены

Как следует из постановления кабинета министров от 15 февраля 2018 года, упрощена система вычисления государственных пошлин

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Размеры государственных пошлин, взимаемых за осуществление нотариальных действий, пересмотрены, сообщает Министерство юстиции в своем канале в Telegram.

Как следует из постановления кабинета министров от 15 февраля 2018 года, упрощена система вычисления государственных пошлин, что улучшит порядок предоставления услуг населению.

Например, размер государственной пошлины за выдачу доверенности с правом управления или распоряжения автомобилем близким родственникам или иным лицам снижен в 1,7 раза.

Государственная пошлина за удостоверение договоров купли-продажи, дарения и мены автомобилей снижена в два раза.

Размер государственной пошлины за недвижимость, находящуюся на окраине городов и областей, снижен в два раза.

Государственная пошлина за удостоверение соглашений о выплате алиментов, договоров залога, ипотеки, лизинга, поручительства, безвозмездного пользования и займа установлена в конкретном и понятном размере.