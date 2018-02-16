Президент поручил создать в Бухаре фонд для развития каракулеводства

Во время визита в Бухарскую область президенту рассказали о проектах в сфере животноводства, птицеводства, шелководства, пчеловодства и других отраслях

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать институт и фонд по каракулеводству, а также завод по переработке каракуля в Бухаре, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Во время визита в Бухарскую область президенту рассказали о проектах в сфере животноводства, птицеводства, шелководства, пчеловодства и других отраслях. Мирзиёев особое внимание уделил развитию каракулеводства.

"Бухара издревле является крупным центром каракулеводства, жители региона издавна производили и продавали за рубеж продукцию из каракуля, извлекая из этого солидный доход. Глава нашего государства отметил необходимость возрождения исчезающих традиций племенного дела, поддержки пастухов и ремесленников, работающих с каракулем", — говорится в сообщении.

Главе государства также презентовали производство лекарственного чая из листьев тутовника. По мнению специалистов, содержание кофеина и танина в тутовых листьях в 200 раз меньше, а витаминов и минералов — намного больше, чем в чайных листьях.

Президент одобрил проект и отметил значимость такого чая для импортозамещения.