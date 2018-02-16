Конференция по Афганистану пройдет в Ташкенте 26-27 марта

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудил подготовку к конференции с послом Бельгии Жаном-Артуром Режибо

ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Международная конференция по урегулированию ситуации в Афганистане пройдет в Ташкенте 26-27 марта, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Бельгии Жана-Артура Режибо и обсудил с ним состояние и перспективы развития узбекско-бельгийских отношений в двустороннем плане, а также в формате Узбекистан-Евросоюз, в рамках ООН и других международных организаций.

"В ходе обсуждения актуальной международной проблематики отдельное внимание было уделено вопросам региональной безопасности, в том числе ходу подготовки международной конференции по Афганистану, проведение которой планируется в Ташкенте 26-27 марта 2018 года", — говорится в сообщении.

Дипломаты также обменялись мнениями относительно предложений сторон по углублению межгосударственных связей, в том числе на уровне национальных парламентов, внешнеполитических ведомств, расширению контактов между деловыми кругами Узбекистана и Бельгии, наращиванию культурно-гуманитарных обменов.