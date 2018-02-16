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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании в Бухарской области

Шавкат Мирзиёев рассказал о главной цели своего приезда в Бухару

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Глава Узбекистана находится с двухдневной рабочей поездкой в Бухарской области, где намерен проинспектировать ключевые объекты промышленности и социальной сферы, а также проверить, как идет реализация ранее утвержденной для региона программы развития.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В ходе своей рабочей поездки в Бухарскую область президент Узбекистана Шавкат Мрзиёев провел совещание с руководством региона в Пешкунском районе, сообщает пресс-служба главы государства.

На нем Мирзиёев в частности заявил, что главная цель его приезда в Бухару — обеспечить работой местных жителей. Для этого в регионе будет создано поряка 90 тысяч новых рабочих ммест.

Шавкат Мирзиёев посетил детский сад №54 в Бухарской области
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев ознакомился с экспериментальным проектом воспитания детей
Также на заседании обсуждались вопросы развития сельского хозяйства, частного предпринимательства, финансовой поддержки субъектов, создающих рабочие места, увеличения поступлений в местный бюджет.

Ранее узбекский лидер посетил несколько предприятий Бухары и области, ознакомился с работой экспериментальных дошкольных организаций и проверил, как идет работа на ключевых инфраструктурных объектах региона.

Поездка главы государства в Бухарскую область продлится до субботы 17 февраля.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Бухарская область, Труд



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