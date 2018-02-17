О чем договорились пограничники Узбекистана и Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Узбекистана полковник О.Косимов провел переговоры с председателем Государственной пограничной службы Кыргызстана полковником У.Шаршеевым.

Встреча руководителей пограничных ведомств двух стран прошла пятницу в пункте пропуска "Дустлик-автодорожный".

"Стороны обсудили обстановку, складывающуюся на узбекско-кыргызской государственной границе, обеспечение ее безопасности, режимы функционирования пунктов пропуска, подвели итоги совместной работы по ее охране", — отметили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Комитете по охране Государственной границы СНБ.

По итогам переговоров было принято решение об активизации двустороннего сотрудничества в целях качественной реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав государств по созданию благоприятных условий гражданам двух стран, пересекающим узбекско-кыргызскую границу.

Пресс-служба президента Узбекистана О чем говорили по телефону президенты Узбекистана и Кыргызстана

Отметим, что Узбекистан в этом году планирует в разы увеличить мощность пунктов пропуска на границе с Кыргызстаном и Казахстаном. Это связано с резким увеличением пассажиропотока.

Особенно эта ситуация критична в автодорожных пунктах пропуска "Гишт-куприк" на границе с Казахстаном, где в сутки пропускаются до 28 тысяч человек, и "Дустлик" на границе с Кыргызстаном — 8 тысяч человек.

Для недопущения скопления граждан здесь уже были установлены дополнительные кабины паспортного контроля. Так, например, в "Гишт-куприке" их число увеличилось с 24 до 44, а в "Дустлике" — с 12 до 22.