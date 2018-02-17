Фейки, каракуль и чай из тутовника: чем запомнится визит Мирзиёева в Бухару

Президент Узбекистана по уже сложившейся традиции в конце недели отправился в двухдневную рабочую поездку в один из регионов страны. На этот раз Мирзиёев решил проинспектировать Бухарскую область

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Какие заявления сделал глава государства в Бухаре, стоит ли ждать превращения области в центр регионального туризма и что станет с Бухарской областью всего через пару лет — разбирались корреспонденты Sputnik Узбекистан.

Без фейка никуда

Только начавшись, визит Мирзиёева в Бухарскую область сразу же стал обрастать массовыми фейками. В социальных сетях писали об отставках чиновников, вплоть до руководства области. Дошло до того, что новость о снятии с должности хокима Бухарской области разместил ряд иностранных СМИ. И дальше покатилась по просторам глобальной сети фейковая колесница…

Что сказать, действительно многие последние визиты главы государства в регионы сопровождали отставки чиновников. Однако в данном случае информация не подтвердилось и сегодня было дано официальное опровержение. Но вот с открытостью у региональных властей конечно пока проблемы. Всей этой ситуации можно было не допустить, если бы пресс-служба хокимията области работала должным образом.

Без туризма ни туды, и ни сюды

Узбекистан сегодня предпринимает беспрецедентные для себя шаги по развитию въездного туризма и привлечению иностранцев в исторические жемчужины страны — Бухару, Самарканд и Хиву. Введенный недавно безвиз для граждан семи стран и упрощение всех процедур для еще 39 государств способны в разы поднять поток приезжающих гостей.

© Flickr/ Dan Lundberg Туризм с улыбчивым лицом, или Новое узбекское гостеприимство

Но вот будет ли им на что посмотреть? С этим на примере Бухары ознакомился глава государства. В историческом квартале Бухары, или, как его назвал Мирзиёев, "сердце города", идет большая стройка. Здесь появится настоящий средневековый ремесленный квартал, будут отреставрированы медресе Пойи Калон и Мир Араб, расширены и превращены в туристические прогулочные бульвары улицы Хакикат и Хужа Нуробод.

Уже сегодня туристы, приезжающие в город, могут посетить эту ремесленную улочку, приобрести понравившийся товар, своими глазами посмотреть, как работают мастера, да и сами попробовать сделать какую-либо безделушку под присмотром опытного специалиста.

Кроме того, в этом году будут отреставрированы исторические памятники в комплексе "Пойи Калон", медресе Абдулазизхана, Улугбека и Мир Араб. Обновление ждет и другой символ Бухары — крепость Арк. Здесь планируется отремонтировать внутреннюю часть сооружения.

Концепция дальнейшего развития туризма в области предусматривает реализацию 61 проекта только в этом году. Так, например, будут построены 44 гостиницы, 10 парков, закуплены современные туристические автобусы, организованы новые туры.

Особое внимание — на создание развлечений для искушенного западного туриста. Для этого планируется организовать сеть современных кинотеатров, полеты на воздушных шарах, поездки в специально созданные фермерские хозяйства, построить велодорожки и новые развлекательные комплексы.

Работать надо дома

Узбекские власти прилагают максимум усилий для перезапуска национальной экономики и создания рабочих мест в стране. Это позволит уменьшить многомиллионный поток мигрантов, ежегодно выезжающих в соседние страны. Особенно актуальной эта проблема стала после трагедии в Казахстане, где в автобусе заживо сгорели 52 мигранта из Узбекистана, направлявшиеся на работу в Казань.

Согласно заявлениям Мирзиёева, сделанным на встрече с активом области, в регионе в ближайшие годы планируется создать 90 тысяч рабочих мест. При этом президент подчеркнул, что главной целью его приезда в область является именно обеспечение людей работой.

Для этого здесь будет реализован ряд интересных проектов. Так, например, область может превратиться в одного из лидеров по разведению рыбы в стране и регионе. Задает тон в этом процессе "Бухоробаликсаноат", реализующее проект по заготовке и переработке рыбы.

Предприятие намерено увеличить мощности за счет получения дополнительных земельных участков и внедрения современных технологий. Здесь будут налажены выращивание мальков, копчение рыбы, производство корма, а также обслуживание рыбоводческих хозяйств. Глава государства поручил выделить еще 100 миллиардов сумов на развитие рыбной отрасли в Бухарской области и наладить подготовку специалистов.

Еще одна перспективная инициатива — развития каракулеводства. Бухара издревле является крупным центром каракулеводства, жители региона издавна производили и продавали за рубеж продукцию из каракуля, извлекая из этого солидный доход. Для возрождения этих традиций Мирзиёев предложил создать институт и фонд по каракулеводству, а также завод по переработке каракуля в Бухаре.

Кроме того, Узбекистан намерен переплюнуть Китай и Индию по производству чая, правда не обычного, а приготовленного из листьев тутовника. По мнению специалистов, содержание кофеина и танина в тутовых листьях в 200 раз меньше, а витаминов и минералов — намного больше, чем в чайных листьях.

Пресс-служба президента РУз Президент поручил создать в Бухаре фонд для развития каракулеводства

Не останутся в стороне и другие лекарственные растения, произрастающие в области. Самые востребованные и полезные среди них — цистанхе и гармала. Лечебные свойства цистанхе, например, в пять раз сильнее чем у женьшеня. На базе их переработки будут созданы производства различных лекарственных средств.

При этом крупнейшим, как с точки зрения инвестиций, так и создания рабочих мест, станет новый текстильный проект сингапурской компании Indorama. Она намерена построить комплекс на базе предприятия "Бухоротекс". Общая его стоимость превышает 115 миллионов долларов, здесь будет создано свыше 650 рабочих мест.

В Каганском районе уже создан кластера по сортировке и переработке отходов, где трудятся свыше 400 человек. Из отходов производятся синтетическое волокно, бумажный картон, текстильная ткань, строительные блоки, биогумус и другая готовая продукция. Пока отходы собираются в Бухаре и Кагане, а также Бухарском и Каганском районах. В дальнейшем планируется наладить сбор отходов во всех районах области.

"Переработка отходов позволит производить готовую продукцию и создать множество рабочих мест. Самое важное, наша экология станет чище, будет предотвращен ущерб, которые отходы могут нанести окружающей среде и здоровью населения", — отметил Мирзиёев.

Для самых маленьких

Еще одной традицией для Мирзиёева в ходе поездок стало посещение детских садов. В Узбекистане в последний годы, благодаря такому вниманию, серьезно озадачились переформатированием системы. В частности, появилось специальное Министерство дошкольного образования, есть планы по повышению заработной платы работников детсадов, внедрению корейской системы обучения.

В Бухарской области сегодня действует свыше 340 детских садов, из которых 7 — частные. В них воспитывается более 46 тысяч мальчиков и девочек, или 35,1% всех детей области.

Мирзиёев посетил детский сад №54, рассчитанный на 280 детей. В прошлом году здание детсада было капитально отремонтировано и оснащено в соответствии с современными требованиями. Он интересен тем, что здесь в экспериментальном порядке открыли центр краткосрочного начального воспитания. Так, например, дети при помощи интерактивных методов изучают ментальную арифметику, логику и английский язык.

Увиденное, видимо сильно впечатлило президента, так как он поручил создать на базе этого дошкольного учреждения областной центр для обмена методическим опытом.

Память предков

Не обошел своим вниманием президент и религиозные памятники. Он посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда, где, по обычаю, были прочитаны суры из Корана.

Страна сегодня делает ставку на развитие паломнического туризма, поэтому не случайно, что Мирзиёев уделил особое внимание проектам благоустройства святынь.

© Sputnik/ Александр Кряжев Шавкат Мирзиёев раскритиковал непродуманность строительных работ в Бухаре

Места упокоения семи духовных наставников — Бахауддина Накшбанда, Абдухалика Гиждувани, Арифа Ревгари, Али Ромитани, Бабаи Самоси, Махмуда Фагнави, Саида Амира Кулала почитаются не только узбекистанцами, но и мусульманами всего мира. Поэтому уже подготовлены планы по реконструкции этих комплексов, открытию новых туристских маршрутов, гостиниц, ресторанов, торговых комплексов и автостоянок.

Расстояние между этими комплексами составляет 122 километра. Шавкат Мирзиёев поручил организовать современную инфраструктуру вдоль дорог, связывающих мавзолеи. Была указана необходимость организации специального факультета в Бухарском государственном университете по изучению истории Бухары.

Доступное жилье

Во второй день визита Мирзиёев нашел время заехать даже на строительную площадку, где возводятся десятки новых многоэтажек с доступным жильём. Работы, начатые в мае 2017 года, планируется завершить всего через месяц. В результате будет возведено 39 домов, где квартиры получат 1024 семьи.

Обновление ждет и значительную часть города. На улицах Ибн Сино, Айни, Хамзы, Икбол и уже сегодня возводятся многоэтажные дома, торговые центры, объекты бытового обслуживания. Крупнейшая инициатива — реконструкции улицы Ислама Каримова. Она предусматривает строительство дестков современных зданий, создание зеленых зон, мест отдыха и других объектов.