Российский депутат рассказал о перспективах отношений Узбекистана и РФ

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Депутат Государственной думы Российской Федерации, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан рассказал, зачем прибыл в Ташкент и какие тенденции наметились в двусторонних отношениях России и Узбекистана.

По словам российского депутата, основная цель его визита в узбекскую столицу — участие во втором Узбекско-российском молодежном форуме. По его мнению, форум имеет огромное значение для двух стран.

"В последнее время мы (Узбекистан и Россия) начали все больше объединяться. Находим какие-то новые точки соприкосновения. Не зря, наверное, в 2017 году между Россией и Узбекистаном даже товарооборот увеличился на 23%. Заключены многие соглашения, одно из последних в рамках мирного атома между Академией наук Узбекистана и Росатомом", — говорит Зиннуров.

Пресс-служба президента РТ Мирзиёев готов развивать экономическое партнерство с Татарстаном

А молодежь, добавляет он, — это наше будущее, которое должно развиваться. Ведь Узбекистан и Россия — братские страны, которые развивают сегодня отношения и на региональном уровне.

"Я депутат Государственной думы от Республики Татарстан. Отмечу, что и у Татарстана сегодня сложились великолепные отношения с вашей страной. Узбекская делегация была в Татарстане, посетили объекты, обменялись опытом. И наша делегация во главе с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым, президентом Татарстана — прим.ред.) приезжала в Ташкент тоже что-то почерпнуть, в Самарканде были, наладили туристические связи", — отметил депутат.

При этом Зиннуров рассказал и о развивающихся между странами межпарламентских связях. Только на уровне комитетов, который он представляет, ведется постоянная работа по ратификации различных соглашений, принятию новых законодательных инициатив, связанных с соотечественниками, проживающими в Узбекистане и, наоборот, узбекскими гражданами, которые проживают на территории РФ.

"У нас на каждом пленарном заседании заключаются какие-то соглашения. Нашим комитетом за прошедший период было принято порядка 70 законопроектов, которые прошли. Это ратификация двусторонних российско-узбекских соглашений, законопроекты, касающиеся соотечественников, визовые законы. Кроме того, наш комитет занимается утверждением послов, которые работают как в странах СНГ, так и в дальнем зарубежье", — заметил собеседник.

Еще одна тенденция, четко обозначившаяся в двусторонних связях, по мнению российского парламентария, развитие туризма. Зиннуров подчеркнул, что активно участвует в этом процессе и постоянно встречается с министром туризма Татарстана, с которым у него хорошие отношения.

"Я не раз встречался с министром туризма Татарстана. Он сказал, что по туризму (с Узбекистаном) сложились великолепные взаимоотношения. Наши программы направленны на то, чтобы российские туристы приезжали в Узбекистан, посещали те или иные объекты, исторические места. В свою очередь мы привлекаем узбекских туристов, которые могли бы приехать в Татарстан и Россию, увидеть, как мы сейчас развиваемся, узнать нашу историю", — заключил Ирек Хайдарович.