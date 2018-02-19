Узбекистан пока не продлил программу ЕС по борьбе с наркотиками

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана пока не приняло решения о присоединении к следующему этапу программы Евросоюза по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (КАДАП), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Европейский Союз намерен продлить шестую фазу программы еще на 18 месяцев и выделить ее участникам примерно 1,5 миллиона евро. Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан уже поддержали продление фазы, а Таджикистан и Узбекистан — пока нет. Согласно регламенту, ЕС достаточно и двух стран, однако он заинтересован в максимальном охвате, поэтому ждет принятия решения от двух оставшихся государств.

"Мы предоставили свои мнения в поддержку присоединения к продленной фазе на рассмотрение правительства Узбекистана. У нас нет принципиальных разногласий с программой, так как мы участвуем в ней с 2002 года, это вопросы процедурного характера", — рассказала Sputnik ведущий эксперт Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Саодат Джуманова.

В ходе шестой фазы проекта ЕС выделил 24 тысячи евро на приобретение двух гематологических анализаторов Ташкентскому наркологическому диспансеру и Региональному наркологическому диспансеру в Бухаре. Также были проведены тренинги для родителей школьников, наркозависимых пациентов, наркологов, учителей и экспертов.

Что касается распределения средств между странами, то, по словам собеседницы, оно во многом зависит от экономической ситуации в центральноазиатских государствах.

"В программе есть учебный компонент, и здесь средства распределяются равнозначно между всеми странами. В жестком компоненте, где оказывается помощь в материально-техническом обеспечении, ЕС обращает внимание на состояние экономики. Узбекистан за прошедшее время получил 50 тысяч евро на оборудование, если мы подпишемся на продленную фазу, то на нее будет выделено примерно столько же, а может быть и больше", — отметила Джуманова.

Напомним, что основной целью программы КАДАП является укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии наркотикам. Все ее мероприятия направлены на наращивание потенциала, как на национальном, так и на региональном уровне, путем предоставления консультаций по вопросам политики, а также технической помощи, мониторинга наркоситуации, профилактики и лечения наркомании.