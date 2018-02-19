Алишер Усманов получил должность заместителя госсоветника президента

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Заместителем госсоветника президента Узбекистана по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц назначен Алишер Атаханович Усманов.

Об этом сообщает Uznews.uz.

© UzNews Алишер Атаханович Усманов - заместителем госсоветника президента

Ранее с ноября 2017 года Алишер Усманов занимал должность председателя народной приемной президента в Наманганской области.

До этого работал председателем суда Касансайского района, прокурором Мингбулакского района и на других должностях.

В мае 2017 года Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц, созданная в декабре 2016 года, была преобразована в Службу по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата президента Республики Узбекистан.

Данную Службу возглавляет государственный советник президента Турсинхан Худайбергенов.