Узбекистан и Малайзия ожидают увеличения туристического потока

Посол Малайзии в Узбекистане Дато Нораини бинти Абд Хамид в завершение миссии в республике встретилась с главой МИД Абдулазизом Камиловым

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Малайзии и прямые рейсы из Ташкента в Куала-Лумпур и обратно должны поспособствовать увеличению туристического потока из этой страны в Узбекистан, отметила посол Малайзии Дато Нораини бинти Абд Хамид на встрече с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

© Facebook / Ministry of Foreign Affairs, Uzbekistan Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов принял посла Малайзии Дато Нораини бинти Абд Хамид

Дато Нораини бинти Абд Хамид завершает свою миссию в республике. С Камиловым она обсудила состояние и перспективы отношений двух стран, актуальные региональные и международные вопросы.

"Подчеркивалось, что динамичный узбекско-малайзийский диалог в различных областях и расширение взаимовыгодных торгово-экономических, инвестиционных связей в равной степени отвечают интересам обеих стран", — говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Отдельное внимание дипломаты уделили взаимодействию в сфере туризма. Дато Нораини бинти Абд Хамид отметила, что введение с 10 февраля 2018 года безвизового режима для граждан Малайзии сроком на 30 дней, а также наличие прямых авиарейсов по маршруту Ташкент — Куала-Лумпур — Ташкент будут способствовать дальнейшему увеличению туристического потока в Узбекистан, в том числе для совершения паломничества к исламским святыням Самарканда и Бухары.