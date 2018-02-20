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Новое управление цифровой экономики проведет инвентаризацию госорганов

© pixabay
Политика
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Новое управление проверит госорганы на предмет соответствия функциональному назначению, так как согласно тексту указа президента из более чем 500 систем и почти 300 ресурсов госструктур только 10% взаимодействуют между собой

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Только 10% ресурсов госорганов в Узбекистане интегрированы между собой, это не позволяет оказывать услуги по принципу "одно окно".

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Такие данные приводятся в указе президента страны Шавката Мирзиёева, обнародованном в понедельник в местной прессе, пишет РИА Новости.

Глава государства в понедельник подписал указ и постановление, направленные на совершенствование сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В соответствии с документами, в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций создается главное управление цифровой экономики, а также усовершенствуется структура главного управления электронного правительства.

"Из более чем 500 систем и почти 300 ресурсов госорганов только 10% интегрированы между собой, что не позволяет полноценно оказывать госуслуги по принципу "одно окно". Для решения вопроса все системы госорганов пройдут инвентаризацию на предмет соответствия функциональному назначению, параметрам интеграции и требованиям информационной безопасности", — говорится в тексте постановления Мирзиёева.

Мирзиёев поручил правительству до 1 августа утвердить программы развития ИКТ в регионах на 2018-2020 годы. Предусмотрено образование советов по развитию ИКТ, которые возглавят руководители администраций регионов.

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Президент Узбекистана в декабре подписал указ о создании агентства государственных услуг для населения. Документом также предусмотрены меры по созданию единого реестра 58 видов государственных услуг, которые будут оказываться по принципу "одно окно" по мере их внедрения в течение 2018-2020 годов.

В июне 2016 года в Узбекистане вступил в силу закон "Об электронном правительстве", предусматривающий гарантии предоставления электронных госуслуг на основе принципа "одно окно". С 1 июля 2013 года в республике был запущен единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), который к 2016 году должен был представлять порядка 300 интерактивных услуг по более чем 20 направлениям.

Теги:
цифровая экономика, госорганы, Узбекистан



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