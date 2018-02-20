Президент сменил руководство в трех госведомствах

Изменения коснулись руководящего состава Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Государственного комитета по инвестициям и Министерства по инновационному развитию

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В соответствии с указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 19 февраля Холмурадов Сухроб Рустамович утвержден на должность заместителя премьер-министра — председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям — руководителя комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма.

Отметим, что до этого назначения Сухроб Холмурадов занимал должность заместителя премьер-министра Республики Узбекистан — руководителя комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма.

Также решением президента Ахмедхаджаев Азим Исраилович утвержден на должность министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, в связи с этим он освобожден от должности председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

Он сменил на этом посту Шерматова Шерзода Хотамовича, который назначен заместителем министра в Министерстве по инновационному развитию.