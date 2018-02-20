Фонд развития оборонно-промышленного комплекса создан в Узбекистане

Фонд будет финансировать разработку военной техники за счет отчислений от стоимости импортных контрактов по поставке вооружения

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Фонд развития оборонно-промышленного комплекса создан при Госкомитете по оборонной промышленности Узбекистана.

"Утвердить положение о порядке формирования и использования средств Фонда развития оборонно-промышленного комплекса", — говорится в тексте постановления правительства Узбекистана.

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В соответствии с постановлением, средства фонда будут формироваться за счет госбюджета Узбекистана, а также комиссионных вознаграждений, выплачиваемых Госкомитету по оборонной промышленности. В частности, за счет отчисления по 1% от стоимости импортных контрактов по поставке вооружения и военной техники, а также по реализации продукции военного и двойного назначения. Кроме того, на счета фонда будут поступать 30% от стоимости реализуемого на внешние рынки высвобождаемого военно-технического имущества и полная стоимость лицензий, выдаваемых госкомитетом.

Средства фонда будут направляться на финансирование программ и проектов в оборонно-промышленном комплексе, финансирование мероприятий по разработке и модернизации вооружения, военной техники и военно-технического имущества. Управлять средствами фонда будет его совет, возглавляемый председателем госкомитета Атабеком Ибадуллаевым, говорится в документе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце ноября 2017 года своим указом создал Госкомитет по оборонной промышленности. Новый комитет будет заниматься обеспечением Вооруженных сил Узбекистана вооружением, военной техникой, военно-техническим имуществом, продовольствием и другими материально-техническими средствами. В структуру комитета вошли три государственных предприятия — "Узспецимпэкс", ГУП НПО "Восток" и Чирчикский авиационный ремонтный завод.

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Указом также было определено, что с 1 июля 2018 года деятельность, связанная с разработкой, производством, ремонтом, переработкой и ликвидацией военно-технических средств, будет осуществляться на основе лицензий, выдаваемым Госкомитетом по оборонной промышленности.

В конце октября 2017 года вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин в ходе визита в Узбекистан заявил, что военно-промышленная комиссия России окажет республике консультационное содействие по возрождению оборонной промышленности.