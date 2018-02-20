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Центр Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан

Шавкат Мирзиёев весной этого года может посетить Азербайджан

© Flickr/ Chuck Moravec
Политика
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Во время визита глава Узбекистана обсудит с азербайджанским коллегой широкий круг вопросов, в том числе и увеличение частоты авиарейсов между двумя странами

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев весной этого года может посетить Азербайджан с официальным визитом, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом во вторник в ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума заявил посол Азербайджана в Узбекистана Гусейн Гулиев.

"Президенты знакомы друг с другом, они встречались уже на нескольких международных площадках. Точную дату визита сейчас сложно назвать, скорее всего, это будет весна этого года, возможно конец мая", — отметил Sputnik посол Азербайджана.

По его словам, во время визита планируется обсудить широкий круг вопросов — сотрудничество в нефтегазовой сфере, агропромышленном комплексе, индустрии строительных материалов, пищевой отрасли. В частности, может быть решен вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов между двумя странами.

Также, по словам собеседника, стороны будут обсуждать и укрепление транспортно-логистических связей, в контексте появления нового коридора Баку-Тбилиси-Карс.

"Сейчас нет никаких препятствий для развития двустороннего сотрудничества, между странами наблюдается самый высокий уровень политического диалога. У нас нет никаких препятствий и, думаю, это будет закреплено в ходе предстоящего визита", — рассказал Гулиев.

Напомним, что торговые отношения между двумя странами сегодня осуществляются в режиме свободной торговли. Однако показатели двустороннего товарооборота крайне низки. В 2017 году товарооборот составил 31,2 миллиона долларов, из которых узбекский экспорт — 26,2 миллиона долларов, импорт — 4,9 миллиона долларов.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Азербайджан, Глава государства



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