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Солдат на границе

Глава Кыргызстана надеется на скорое решение пограничных споров с Узбекистаном

© Sputnik/ Семиряга
Политика
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На границе Узбекистана и Кыргызстана остается около 20 неурегулированных участков, причем они имеют наиболее важное значение для обоих государств

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил надежду, что в ближайшее время страна решит все пограничные вопросы с соседними государствами.

Речь идет о больше чем сотне спорных участков на границе с соседними Узбекистаном и Таджикистаном.

"С Узбекистаном продолжаются переговоры по вопросам границ, с Таджикистаном прошли активные переговоры, что дало предпосылку для решения приграничных и других вопросов в ближайшем будущем. Границы должны быть основой для дружбы народов, а не предметом раздора", — цитирует РИА Новости слова Жээнбекова.

Глава Кыргызстана подчеркнул, что в мировой практике вопросы границ решаются только путем переговоров. Он выразил уверенность, что в ближайшие годы стороны постараются полностью решить вопросы границ.

Пограничник на участке границы, архивное фото
© sputnik
О чем договорились пограничники Узбекистана и Кыргызстана
На границе Узбекистана и Кыргызстана остается около 20 неурегулированных участков, причем они имеют наиболее важное значение для обоих государств. В частности, это территории приграничного Андижанского водохранилища и двух узбекских анклавов.

С Таджикистаном республика не может договориться о принадлежности почти по 70 участкам.

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Теги:
Кыргызстан, Узбекистан, Политика



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