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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить Узбекистан весной

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Политика
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Туркменский посол отметил, что отношения с Узбекистаном вышли на новый уровень

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершит государственный визит в Узбекистан весной этого года, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан туркменский посол в Ташкенте Шири Шириев.

Флаг Туркмении в Ашхабаде
© Sputnik/ Сергей Субботин
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По его словам, сейчас стороны ведут активную подготовку ко встрече двух лидеров Мирзиёева и Бердымухамедова. В рамках переговоров будет поднято немало вопросов.

"В этом году мы ожидаем государственного визита нашего уважаемого президента в Узбекистан. В ходе визита будет решаться много вопросов. Пока повестка дня неизвестна, но мы готовимся. Точной даты визита я тоже назвать не могу, но мы работаем по дипломатическим каналам. Скорее всего это будет весной", — сообщил в беседе со Sputnik дипломат.

В ходе своего выступления в среду в Ташкенте Шири Шириев отметил, что в 2017 году туркмено-узбекские отношения вышли на новый уровень. По его словам, укрепление добрососедских связей между Ашхабадом и Ташкентом имеет стратегическое значение, а показателем этого являются регулярные встречи глав двух государств.

"В частности, как вы знаете, 6-7 марта прошлого года состоялся первый государственный визит, а чуть позже в мае — рабочий визит уважаемого президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан, в ходе которых были проведены встречи на высшем уровне", — подчеркнул посол.

Результаты этих встреч, заметил он, дали мощный и качественный импульс двустороннему взаимодействию, заложили новые созидательные основы в отношениях двух стран по всем направлениям на многолетнюю, стратегическую перспективу.

Теги:
визит, Шавкат Мирзиёев, Туркменистан, Узбекистан



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