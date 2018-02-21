Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить Узбекистан весной

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершит государственный визит в Узбекистан весной этого года, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан туркменский посол в Ташкенте Шири Шириев.

© Sputnik/ Сергей Субботин В Туркменистане открывается новый аэропорт

По его словам, сейчас стороны ведут активную подготовку ко встрече двух лидеров Мирзиёева и Бердымухамедова. В рамках переговоров будет поднято немало вопросов.

"В этом году мы ожидаем государственного визита нашего уважаемого президента в Узбекистан. В ходе визита будет решаться много вопросов. Пока повестка дня неизвестна, но мы готовимся. Точной даты визита я тоже назвать не могу, но мы работаем по дипломатическим каналам. Скорее всего это будет весной", — сообщил в беседе со Sputnik дипломат.

В ходе своего выступления в среду в Ташкенте Шири Шириев отметил, что в 2017 году туркмено-узбекские отношения вышли на новый уровень. По его словам, укрепление добрососедских связей между Ашхабадом и Ташкентом имеет стратегическое значение, а показателем этого являются регулярные встречи глав двух государств.

"В частности, как вы знаете, 6-7 марта прошлого года состоялся первый государственный визит, а чуть позже в мае — рабочий визит уважаемого президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан, в ходе которых были проведены встречи на высшем уровне", — подчеркнул посол.

Результаты этих встреч, заметил он, дали мощный и качественный импульс двустороннему взаимодействию, заложили новые созидательные основы в отношениях двух стран по всем направлениям на многолетнюю, стратегическую перспективу.