Путин на торжественном вечере в Кремле встретится с делегацией Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг посетит в Москве торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества, где встретится с приглашенными главами зарубежных делегаций, сообщила накануне пресс-служба Кремля.
Глава государства ежегодно принимает участие в праздничных торжествах.
В прошлом году Путин в своей поздравительной речи поблагодарил ветеранов вооруженных сил, людей, которые внесли большой вклад в развитие армии и флота, в укрепление славных традиций российского воинства, в воспитание и профессиональную подготовку новых поколений солдат, матросов, офицеров.
Президент также тогда поблагодарил российских военнослужащих, находившихся в Сирии, отметив их вклад в борьбу с терроризмом.