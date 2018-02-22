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Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с финалистами Всероссийского конкурса управленцев Лидеры России

Путин на торжественном вечере в Кремле встретится с делегацией Узбекистана

© Sputnik/ Michael Klimentyev
Политика
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Также в Государственном Кремлевском дворце Владимир Путин встретится с приглашенными на торжественный вечер главами делегаций Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии и Сербии

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг посетит в Москве торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества, где встретится с приглашенными главами зарубежных делегаций, сообщила накануне пресс-служба Кремля.

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"В Государственном Кремлевском дворце Владимир Путин встретится с приглашенными на торжественный вечер главами делегаций Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Беларуси, Азербайджана и Кыргызстана, а также поздравит военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов вооруженных сил с наступающим праздником", — говорится в сообщении.

Глава государства ежегодно принимает участие в праздничных торжествах.

В прошлом году Путин в своей поздравительной речи поблагодарил ветеранов вооруженных сил, людей, которые внесли большой вклад в развитие армии и флота, в укрепление славных традиций российского воинства, в воспитание и профессиональную подготовку новых поколений солдат, матросов, офицеров.

Президент также тогда поблагодарил российских военнослужащих, находившихся в Сирии, отметив их вклад в борьбу с терроризмом.

Теги:
Владимир Путин, Узбекистан, Россия



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