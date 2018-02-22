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Спецпредставитель Евросоюза сообщил, как ЦА может преодолеть вызовы

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Спецпредставитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан выступил на открытии конференции "25-летие отношений ЕС-ЦА: от прошлого к будущему"

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Спецпредставитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан поприветствовал проведение в Астане саммита глав государств Центральной Азии, выразив надежду, что на встрече будет обсуждаться укрепление партнерства в регионе.

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мириёев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на саммите арабо-мусульманских стран
© Flickr / Хадамоти матбуот
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"Лидеры центральноазиатских стран будут встречаться здесь, в Астане. Если я не ошибаюсь, встреча произойдет скоро, в марте. Они будут обсуждать вопросы укрепления регионального сотрудничества и существующие вызовы в этом регионе", — сказал Буриан на открытии конференции "25-летие отношений ЕС-ЦА: от прошлого к будущему".

Он отметил, что интеграция и сотрудничество являются важным инструментарием, поприветствовав "позитивные ветра изменений в ЦА".

"Мы приветствуем такого рода решения. Мы хотели бы, чтобы они сели вместе, без каких-либо партнеров, и обсудили бы приоритеты сообща, и, возможно, могли бы развить свои собственные региональные стратегии, чтобы преодолеть вызовы", — сказал Буриан.

В ноябре 2017 года глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщал, что неформальные консультации лидеров стран Центральной Азии могли бы пройти в марте 2018 года под председательством президента республики Нурсултана Назарбаева.

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Теги:
Евросоюз, Астана, Центральная Азия



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