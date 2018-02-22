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Флаги стран-участниц ШОС

Заседание Совета РАТС ШОС состоится в Ташкенте в апреле

AP Photo
Политика
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ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Очередное, 32-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества состоится в апреле в Ташкенте, передает пресс-служба РАТС.

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Sputnik / Владимир Федоренко
Делегация Узбекистана примет участие в заседании стран ШОС в Пекине
По данным пресс-службы, в начале февраля в Нью-Дели под председательством Кыргызстана прошла встреча группы правовых экспертов компетентных органов государств-членов ШОС по подготовке 32-го заседания Совета РАТС.

"В ходе встречи обсуждены вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета РАТС ШОС, которое состоится в апреле 2018 года в Ташкенте", — говорится в сообщении.

Директор Исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев в рамках визита в Индию также провел рабочие встречи с заместителем советника по национальной безопасности, секретарем Совета национальной безопасности Индии Раджиндером Ханна и государственным министром иностранных дел этой страны Мобашаром Джавадом Акбаром.

Теги:
ШОС, Ташкент



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