Заседание Совета РАТС ШОС состоится в Ташкенте в апреле

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Очередное, 32-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества состоится в апреле в Ташкенте, передает пресс-служба РАТС.
"В ходе встречи обсуждены вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета РАТС ШОС, которое состоится в апреле 2018 года в Ташкенте", — говорится в сообщении.
Директор Исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев в рамках визита в Индию также провел рабочие встречи с заместителем советника по национальной безопасности, секретарем Совета национальной безопасности Индии Раджиндером Ханна и государственным министром иностранных дел этой страны Мобашаром Джавадом Акбаром.