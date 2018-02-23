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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Лавров: визит Мирзиёева в Россию стал переломным моментом для двух стран

© Sputnik/ Григорий Сысоев
Политика
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Глава МИД России отметил, что Россия ценит доверительный характер диалога с Узбекистаном, а также координацию по линии внешнедипломатических ведомств двух стран

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в 2017 году стал переломным моментом для углубления отношений двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Переговоры С.Лаврова и А.Камилова
© Sputnik/ Эдуард Песов
Стала известна повестка встречи Камилова с Лавровым в Москве
"Визит (президента Узбекистана) Шавката Мирзиёева в апреле прошлого года стал переломным этапом в дальнейшем углублении нашего стратегического партнерства и сотрудничества", — сказал Лавров на встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Как сообщает РИА Новости, глава МИД России отметил, что Россия ценит доверительный характер диалога с Узбекистаном, а также координацию по линии внешнедипломатических ведомств двух стран.

"Мы подпишем по итогам наших переговоров план консультаций на текущий и 2019 год. Ожидаю полезных переговоров", — добавил Лавров.

Министр иностранных Узбекистана Абдулазиз Камилов 23 февраля завершает свой визит в Москву. Вместе с Лавровым он обсудит вопросы российско-узбекского взаимодействия и проблемы региональной безопасности.

Теги:
Абдулазиз Камилов, Сергей Лавров, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Россия



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