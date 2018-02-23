Россия, США и КНР в списке приглашенных на конференцию по Афганистану в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Узбекистан пригласил на конференцию по Афганистану, которая пройдет в Ташкенте 26 и 27 марта, представителей от России, ЕС, США, КНР, а также все страны региона, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам министра, конференция обсуждалась давно и нашла широкую поддержку не только в регионе, но и в других странах мира.
"Мы пригласили на эту встречу те страны, которые давно принимают участие в этом процессе мирного урегулирования. В том числе там будут делегаты от России, США, КНР, а также несколько стран ЕС, включая Италию, Германию и Великобританию", —отметил Камилов.
"Афганской вооруженной оппозиции и центральному правительству необходимо сесть за стол переговоров без предварительных условий", — добавил глава внешнеполитического ведомства Узбекистана.
Кроме того, Камилов подчеркнул, что подобный формат не стоит рассматривать как разовый опыт, а такие встречи планируется проводить на регулярной основе.