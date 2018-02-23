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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Россия, США и КНР в списке приглашенных на конференцию по Афганистану в Ташкенте

Международный пресс-клуб
Политика
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Конференция по Афганистану пройдет в Ташкенте в конце марта этого года.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Узбекистан пригласил на конференцию по Афганистану, которая пройдет в Ташкенте 26 и 27 марта,  представителей от России, ЕС, США, КНР, а также все страны региона, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам министра, конференция обсуждалась давно и нашла широкую поддержку не только в регионе, но и в других странах мира.

"Мы пригласили на эту встречу те страны, которые давно принимают участие в этом процессе мирного урегулирования. В том числе там будут делегаты от России, США, КНР, а также несколько стран ЕС, включая Италию, Германию и Великобританию", —отметил Камилов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Sputnik/ Григорий Сысоев
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Конференция по урегулированию ситуации в Афганистане пройдет в конце марта в Ташкенте. Главной целью встречи станет обсуждение мирного способа урегулирования сложившегося конфликта.

"Афганской вооруженной оппозиции и центральному правительству необходимо сесть за стол переговоров без предварительных условий", — добавил глава внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Кроме того, Камилов подчеркнул, что подобный формат не стоит рассматривать как разовый опыт, а такие встречи планируется проводить на регулярной основе.

Теги:
Абдулазиз Камилов, Афганистан, Узбекистан



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