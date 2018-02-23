В Самаркандской области откроется новый КПП на границе с Таджикистаном

Узбекистан возобновит работу пунктов пропуска на границе с Таджикистаном, а также откроет новые КПП и пропускной пункт на железной дороге.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло решение о возобновлении деятельности некоторых пунктов пропуска на узбекско-таджикской государственной границе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным Минюста, в ближайшее время будут проведены работы по улучшению инфраструктуры автомобильных пунктов пропуска "Жартепа" в Самаркандской области, "Кушкент" и "Учтурган" — в Джизакской области, "Ховостобод" — в Сырдарьинской области, "Бекобод" — в Ташкентской области, "Поп" — в Наманганской области, "Равот" — в Ферганской области, "Гулбахор" — в Сурхандарьинской области.

Кроме того, власти намерены привести в порядок инфраструктуру железнодорожного пункта пропуска Амузанг. Компании "Узбекистон темир йуллари" поручено до 1 марта провести реконструкцию узбекской части железнодорожного участка "Галаба — Хошадий", а также обустроить здесь пропускной пункт.

AP Photo / Anvar Ilyasov Соседи становятся ближе: на узбекско-таджикской границе открылся еще один КПП

Еще одна важная новость — в Самаркандской области появится новый пропускной пункт. Он будет располагаться в поселке Джартепа Ургутского района.

Отметим, что ранее между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали различные разногласия, в том числе по демаркации государственной границы. Однако Шавкат Мирзиёев после прихода к власти в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, с Таджикистаном.

Стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, открыли авиасообщение между столицами, намерены отменить визовый режим. На первый квартал 2018 года запланирован государственный визит главы Узбекистана в Душанбе.