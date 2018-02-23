В Самаркандской области откроется новый КПП на границе с Таджикистаном

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло решение о возобновлении деятельности некоторых пунктов пропуска на узбекско-таджикской государственной границе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По данным Минюста, в ближайшее время будут проведены работы по улучшению инфраструктуры автомобильных пунктов пропуска "Жартепа" в Самаркандской области, "Кушкент" и "Учтурган" — в Джизакской области, "Ховостобод" — в Сырдарьинской области, "Бекобод" — в Ташкентской области, "Поп" — в Наманганской области, "Равот" — в Ферганской области, "Гулбахор" — в Сурхандарьинской области.
Кроме того, власти намерены привести в порядок инфраструктуру железнодорожного пункта пропуска Амузанг. Компании "Узбекистон темир йуллари" поручено до 1 марта провести реконструкцию узбекской части железнодорожного участка "Галаба — Хошадий", а также обустроить здесь пропускной пункт.
Отметим, что ранее между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали различные разногласия, в том числе по демаркации государственной границы. Однако Шавкат Мирзиёев после прихода к власти в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, с Таджикистаном.
Стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, открыли авиасообщение между столицами, намерены отменить визовый режим. На первый квартал 2018 года запланирован государственный визит главы Узбекистана в Душанбе.