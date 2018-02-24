Узбекско-турецкие консультации по Афганистану пройдут в Анкаре в понедельник

Спецпредставители президентов Узбекистана и Турции по Афганистану - Исматулла Иргашев и Фазли Чорман - обсудят вопросы урегулирования афганской ситуации

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Спецпредставители президентов Узбекистана и Турции в понедельник, 26 февраля, в Анкаре проведут двусторонние консультации, где обсудят ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД республики.

ADEM ALTAN / AFP Мирзиёев пригласил Эрдогана на конференцию по Афганистану в Ташкенте

По данным пресс-службы, в Анкаре спецпредставители президентов Узбекистана и Турции по Афганистану — Исматулла Иргашев и Фазли Чорман — обсудят вопросы урегулирования афганской ситуации.

Стороны также обменяются мнениями по повестке дня намеченной на 26-27 марта в Ташкенте международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", добавили в ведомстве.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Москве заявил, что Россия поддерживает инициативу проведения международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане.