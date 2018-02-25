Готовность к визиту Мирзиёева в Душанбе обсудили премьеры двух стран

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Ход подготовки визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте обсудили в субботу в узбекской Фергане премьер-министры двух стран — Абдулла Арипов и Кохир Расулзода. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
По данным пресс-службы, в мероприятии также приняли участие члены правительств, руководители министерств, ведомств и ведущих экономических структур двух стран.
В рамках состоявшейся встречи рассмотрены вопросы прохождения проектной линии узбекско-таджикской государственной границы по отдельным участкам. "Сторонами отмечено, что за короткий период удалось достичь значительных успехов в процессе делимитации госграницы" — добавили в МИД Узбекистана.
Участники также уделили внимание подготовке и согласованию пакета двусторонних документов, соглашений и контрактов, планируемых к подписанию в ходе намечающегося на март 2018 года государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности с Таджикистаном. В конце 2016 года стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, в Душанбе после долгого перерыва состоялось заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, возобновились авиасообщение между столицами двух стран.