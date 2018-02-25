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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (слева) и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода

Готовность к визиту Мирзиёева в Душанбе обсудили премьеры двух стран

© Sputnik/ Екатерина Штукина
Политика
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Стороны обсудили пакет двусторонних документов, планируемых к подписанию в ходе намечающегося на март 2018 года государственного визита президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Ход подготовки визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте обсудили в субботу в узбекской Фергане премьер-министры двух стран — Абдулла Арипов и Кохир Расулзода. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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"24 февраля в Фергане под председательством премьер-министра Республики Узбекистан А. Н. Арипова и премьер-министра Республики Таджикистан К. Расулзода состоялось очередное совместное заседание узбекско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в мероприятии также приняли участие члены правительств, руководители министерств, ведомств и ведущих экономических структур двух стран.

В рамках состоявшейся встречи рассмотрены вопросы прохождения проектной линии узбекско-таджикской государственной границы по отдельным участкам. "Сторонами отмечено, что за короткий период удалось достичь значительных успехов в процессе делимитации госграницы" — добавили в МИД Узбекистана.

Участники также уделили внимание подготовке и согласованию пакета двусторонних документов, соглашений и контрактов, планируемых к подписанию в ходе намечающегося на март 2018 года государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

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В течение последних 25 лет между двумя странами регулярно возникали разногласия. Душанбе нередко обвинял соседнюю республику в блокировании железных и автомобильных дорог. В свою очередь, Ташкент выступал против строительства в Таджикистане Рогунской ГЭС, которая, по мнению властей Узбекистана, является угрозой всему аграрному сектору региона. В 2001 году сначала Узбекистан, а потом и Таджикистан ввели визовый режим.

Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности с Таджикистаном. В конце 2016 года стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, в Душанбе после долгого перерыва состоялось заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, возобновились авиасообщение между столицами двух стран.

Теги:
Кохир Расулзода, Абдулла Арипов, Таджикистан, Узбекистан, Политика



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