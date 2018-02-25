ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Генеральной прокуратуре Узбекистана произошли очередные перестановки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Назначен новый начальник ключевого департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов. Им стал старший советник юстиции Акмалхужа Мавлонов.
Ранее он занимал должность прокурора Хорезмской области.
Департамент является подразделением финансовой разведки правоохранительного типа и осуществляет комплекс мер в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов, финансированием террористической деятельности, налоговыми и валютными преступлениями.
Напомним, что в пятницу правоохранительные органы задержали бывшего генерального прокурора республики Рашида Кадирова, возглавлявшего ведомство порядка 15 лет. Его обвиняют в вымогательстве (статья 165 УК), злоупотреблении властью и должностными полномочиями (205) и получении взятки (210).