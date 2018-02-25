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В Генеральной прокуратуре Узбекистана произошли очередные перестановки

Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (158)
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Назначение произошло в Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Генеральной прокуратуре Узбекистана произошли очередные перестановки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Назначен новый начальник ключевого департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов. Им стал старший советник юстиции Акмалхужа Мавлонов.

Ранее он занимал должность прокурора Хорезмской области.

Департамент является подразделением финансовой разведки правоохранительного типа и осуществляет комплекс мер в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов, финансированием террористической деятельности, налоговыми и валютными преступлениями.

Наручники на двери клети
© Sputnik/ Виталий Белоусов
В Узбекистане задержан бывший генпрокурор
В структуре Департамента консолидированы подразделения по финансовому анализу, оперативно-розыскной деятельности и дознанию, что обеспечивает законченный цикл по противодействию отмыванию денег от получения сообщения о подозрительной операции до возбуждения уголовного дела в рамках одного ведомства.

Напомним, что в пятницу правоохранительные органы задержали бывшего генерального прокурора республики Рашида Кадирова, возглавлявшего ведомство порядка 15 лет. Его обвиняют в вымогательстве (статья 165 УК), злоупотреблении властью и должностными полномочиями (205) и получении взятки (210).

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (158)
Теги:
Узбекистан, Отставки и назначения



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