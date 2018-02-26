В Узбекистане налоговые органы лишат части полномочий

Речь идет о лишении части полномочий ряда государственных органов и передаче их новой структуре — Агентству по защите прав потребителей. Оно должно быть создано в ближайшие месяцы

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана в ближайшее время может потерять право проводить проверки соблюдения правил торговли и оказания услуг, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусмотрено проектом указа главы государства "О мерах по кардинальному совершенствованию системы поддержки развития предпринимательской деятельности и улучшению условий ведения бизнеса".

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Документ предлагает лишить части полномочий ряд государственных органов и передать их новой структуре — Агентству по защите прав потребителей. Оно должно быть создано в течение нескольких месяцев после подписания указа.Так, например, налоговики передадут агентству право на проведение проверок торговых точек, ресторанов и других объектов услуг, Госкомприватизации — право на проверки хозяйствующих субъектов по соблюдению требований законодательства о защите прав потребителей и о рекламе.

Кроме того, новая структура получит от Узбекского агентства по печати и информации право на осуществление проверок субъектов предпринимательства, функционирующих в сфере полиграфической деятельности.

По оценкам разработчиков документа, он позволит упразднить устаревшие излишние функции государственного регулирования предпринимательской деятельности, а также будет способствовать исключению возможности формирования коррупционных факторов и искоренению бюрократии.

В начале февраля президент Узбекистана инициировал новые реформы в налоговой сфере. Специально созданная комиссия, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов, должна до 1 апреля 2018 года разработать проект Концепции по совершенствованию налогово-бюджетной политики, а до 1 июля 2018 года — проект Налогового кодекса в новой редакции.

В документах планируется предусмотреть упрощение механизма исчисления налога на доходы физических лиц, внедрение методов, способствующих максимальному нивелированию налоговой нагрузки на субъекты малого и крупного бизнеса, снижение общего налогового бремени, усиление стимулирующей роли налогов в развитии производства и сферы оказания услуг, отмену неэффективных налогов и сборов.