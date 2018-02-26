Глава "Узбекнефтегаза" встретился с президентом Туркменистана

Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов прибыл в Туркменистан для участия в торжествах по случаю старта очередного этапа газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Алишера Султанова, следует из сообщения в Telegram-канале компании.

Султанов прибыл для участия в торжествах по случаю старта очередного этапа газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия, закладки фундамента линий электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан — Афганистан — Пакистан, а также открытия железной дороги Серхетабат — Тургунди.

По словам Бердымухамедова, одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Туркменистана выступает развитие плодотворного диалога с государствами-соседями, в том числе с Узбекистаном.

Алишер Султанов выразили уверенность, что отношения между двумя странами продолжат успешно развиваться.