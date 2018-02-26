Мирзиёеву присвоят звание доктора наук Таджикского университета

С 9 по 10 марта узбекский лидер посетит Душанбе с официальным визитом

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получит звание доктора наук Таджикского национального университета во время государственного визита в Душанбе, который состоится с 9 по 10 марта. Об этом передает Sputnik Таджикистан.

© Sputnik/ Екатерина Штукина Готовность к визиту Мирзиёева в Душанбе обсудили премьеры двух стран

В планах узбекского лидера — посетить главный вуз Таджикистана, где он намерен провести встречу с преподавателями и студентами. По итогам встречи главе Узбекистана вручат диплом почетного доктора ТНУ.

Таджикский национальный университет — самый большой вуз Таджикистана. В настоящее время общая численность студентов ТНУ составляет 21 990 человек.

В рамках визита Мирзиёева в Душанбе ожидается подписание документов и соглашений, в том числе касающихся спорных территорий госграницы.