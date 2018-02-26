Мирзиёеву присвоят звание доктора наук Таджикского университета

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получит звание доктора наук Таджикского национального университета во время государственного визита в Душанбе, который состоится с 9 по 10 марта. Об этом передает Sputnik Таджикистан.
Таджикский национальный университет — самый большой вуз Таджикистана. В настоящее время общая численность студентов ТНУ составляет 21 990 человек.
В рамках визита Мирзиёева в Душанбе ожидается подписание документов и соглашений, в том числе касающихся спорных территорий госграницы.