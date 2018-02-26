Договор о военном сотрудничестве Узбекистана и Казахстана вступил в силу

"Двадцать третьего февраля вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в военно-технической сфере", — передает пресс-служба МИД Узбекистана.
Соглашение было подписано 16 сентября 2017 года в Ташкенте в рамках визита в Узбекистан президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
"Соглашение нацелено на установление и дальнейшее развитие взаимовыгодного военно-технического сотрудничества на основе принципа равноправия в соответствии с законодательствами двух стран", — добавили в МИД Узбекистана.
В 2017 году Узбекистан и Казахстан активизировали сотрудничество в ВТС. В августе министерства обороны двух стран впервые в истории двусторонних отношений заключили план военного сотрудничества. Подписанный документ включает в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования.
В сентябре в Ташкенте прошла выставка продукции Казахстана, где свою экспозицию, в частности, впервые представили предприятия ВПК Казахстана — бронированные автомобили, универсальное полигонное оборудование, командно-штабные машины и радиорелейные станции, средства радиосвязи, прицелы дневного и ночного видения. В ноябре первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин сообщил, что между сторонами подписан контракт на поставку казахстанских оптических приборов ночного видения для ВС Узбекистана.