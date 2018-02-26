Подготовку визита Эрдогана в Ташкент рассмотрит межправкомиссия

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Подготовку к предстоящему визиту в Узбекистан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудят во очередного заседания Межправительственной совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Реализация достигнутых договоренностей и подписанных соглашений стала главной темой телефонного разговора Эрдогана с президентом Узбекисстана Шавкатом Мирзиёевым.

"В ходе беседы главы двух государств с глубоким удовлетворением отметили, что плодотворные встречи и переговоры в рамках состоявшегося в октябре 2017 года визита на высшем уровне в Турецкую Республику создали прочную основу для дальнейшего развития многопланового и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и придали ему конкретное практическое содержание", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что главы государств подробно рассмотрели перспективы дальнейшего расширения узбекско-турецкого сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Ранее Мирзиёев во время телефонного разговора пригласил своего турецкого коллегу на международную конференцию по Афганистану, проведение которой запланировано в марте в Ташкенте.